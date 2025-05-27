Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия - Лига Про : Jiri Ruzicka — Михал Ваврецка . Начало встречи 27 мая 2025 запланировано на 06:00 по московскому времени .

Превью матча Jiri Ruzicka — Михал Ваврецка

Команда Jiri Ruzicka в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 5 матчей. Команда Михал Ваврецка, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 5 поражений. Команды провели между собой 10 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 13 ноября 2025 на поле команды Jiri Ruzicka, в том матче победу одержали гостьи.