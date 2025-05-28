Смотреть онлайн Lei, Lanxi - Цзя Хэн Джейсон Тэ 28.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Сингапур — Открытый чемпионат Сингапура: Lei, Lanxi — Цзя Хэн Джейсон Тэ . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .