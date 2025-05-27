Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия — ТТ Cup : Karol Guzy — Franciszek Jastrzebowski . Начало встречи 27 мая 2025 запланировано на 05:30 по московскому времени .

Превью матча Karol Guzy — Franciszek Jastrzebowski

Команда Karol Guzy в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 4 матча. Команда Franciszek Jastrzebowski, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 9 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 13 ноября 2025 на поле команды Franciszek Jastrzebowski, в том матче победу одержали гостьи.