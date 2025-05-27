Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия — ТТ Cup : Lukasz Latala — Karol Guzy . Начало встречи 27 мая 2025 запланировано на 06:00 по московскому времени .

Превью матча Lukasz Latala — Karol Guzy

Команда Lukasz Latala в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 3 матча. Команда Karol Guzy, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 5 поражений. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 30 мая 2025 на поле команды Lukasz Latala, в том матче победу одержали гостьи.