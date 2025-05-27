Смотреть онлайн Dmytro Shchegelskyi - Yaroslav Tebenko 27.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Сетки: Dmytro Shchegelskyi — Yaroslav Tebenko . Начало встречи 27 мая 2025 запланировано на 04:35 по московскому времени .
Превью матча Dmytro Shchegelskyi — Yaroslav Tebenko
Команда Dmytro Shchegelskyi в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 1 матч. Команда Yaroslav Tebenko, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 5 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 12 ноября 2025 на поле команды Dmytro Shchegelskyi, в том матче победу одержали гостьи.