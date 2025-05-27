Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Сетки : Михайло Потапов — Eduard Bernatskyi . Начало встречи 27 мая 2025 запланировано на 04:17 по московскому времени .

Превью матча Михайло Потапов — Eduard Bernatskyi

Команда Михайло Потапов в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 3 матча. Команда Eduard Bernatskyi, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 03 июня 2025 на поле команды Eduard Bernatskyi, в том матче победу одержали хозяева.