Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия : Гжегож Маруд — Oskar Jadach . Начало встречи 27 мая 2025 запланировано на 05:20 по московскому времени .

Превью матча Гжегож Маруд — Oskar Jadach

Команда Гжегож Маруд в последних 10 матчах одержала 7 побед и проиграла 3 матча. Команда Oskar Jadach, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 5 поражений. Команды провели между собой 9 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 10 ноября 2025 на поле команды Oskar Jadach, в том матче победу одержали хозяева.