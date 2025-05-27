Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия : Mariusz Koczyba — Piotr Gumulinski . Начало встречи 27 мая 2025 запланировано на 05:45 по московскому времени .

Превью матча Mariusz Koczyba — Piotr Gumulinski

Команда Mariusz Koczyba в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 4 матча. Команда Piotr Gumulinski, сыграв 10 матчей, выиграла 8 раз и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 03 июня 2025 на поле команды Mariusz Koczyba, в том матче победу одержали гостьи.