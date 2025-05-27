Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия : Роберт Шимик — Oskar Jadach . Начало встречи 27 мая 2025 запланировано на 06:05 по московскому времени .

Превью матча Роберт Шимик — Oskar Jadach

Команда Роберт Шимик в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 5 матчей. Команда Oskar Jadach, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 5 поражений. Команды провели между собой 4 матча. Последний раз соперники встречались между собой 11 ноября 2025 на поле команды Роберт Шимик, в том матче победу одержали гостьи.