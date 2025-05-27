Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия — ТТ Cup : Karol Stojek — Tomasz Witkowski . Начало встречи 27 мая 2025 запланировано на 04:30 по московскому времени .

Превью матча Karol Stojek — Tomasz Witkowski

Команда Karol Stojek в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 4 матча. Команда Tomasz Witkowski, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 04 июня 2025 на поле команды Tomasz Witkowski, в том матче победу одержали гостьи.