Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия — ТТ Cup : Lukasz Latala — Karol Stojek . Начало встречи 27 мая 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .

Превью матча Lukasz Latala — Karol Stojek

Команда Lukasz Latala в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 3 матча. Команда Karol Stojek, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 5 поражений. Команды провели между собой 5 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 04 июня 2025 на поле команды Lukasz Latala, в том матче победу одержали хозяева.