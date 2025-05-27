Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия : Oskar Jadach — Mariusz Koczyba . Начало встречи 27 мая 2025 запланировано на 03:20 по московскому времени .

Превью матча Oskar Jadach — Mariusz Koczyba

Команда Oskar Jadach в последних 10 матчах одержала 7 побед и проиграла 3 матча. Команда Mariusz Koczyba, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 4 поражения. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 03 июня 2025 на поле команды Oskar Jadach, в том матче победу одержали гостьи.