Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия : Гжегож Маруд — Роберт Шимик . Начало встречи 27 мая 2025 запланировано на 03:45 по московскому времени .

Превью матча Гжегож Маруд — Роберт Шимик

Команда Гжегож Маруд в последних 10 матчах одержала 7 побед и проиграла 3 матча. Команда Роберт Шимик, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 3 поражения. Команды провели между собой 4 матча. Последний раз соперники встречались между собой 11 ноября 2025 на поле команды Роберт Шимик, в том матче победу одержали хозяева.