Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия : Mariusz Koczyba — Mariusz Baron . Начало встречи 27 мая 2025 запланировано на 04:10 по московскому времени .

Превью матча Mariusz Koczyba — Mariusz Baron

Команда Mariusz Koczyba в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 4 матча. Команда Mariusz Baron, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 4 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 26 мая 2025 на поле команды Mariusz Koczyba, в том матче победу одержали хозяева.