Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия : Oskar Jadach — Piotr Gumulinski . Начало встречи 27 мая 2025 запланировано на 04:30 по московскому времени .

Превью матча Oskar Jadach — Piotr Gumulinski

Команда Oskar Jadach в последних 10 матчах одержала 6 побед и проиграла 4 матча. Команда Piotr Gumulinski, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз и потерпела 3 поражения. Команды провели между собой 8 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 10 ноября 2025 на поле команды Oskar Jadach, в том матче победу одержали хозяева.