Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия : Роберт Шимик — Mariusz Baron . Начало встречи 27 мая 2025 запланировано на 04:55 по московскому времени .

Превью матча Роберт Шимик — Mariusz Baron

Команда Роберт Шимик в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 4 матча. Команда Mariusz Baron, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 5 поражений. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 26 мая 2025 на поле команды Роберт Шимик, в том матче победу одержали гостьи.