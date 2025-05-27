Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия — ТТ Cup : Karol Stojek — Franciszek Jastrzebowski . Начало встречи 27 мая 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени .

Превью матча Karol Stojek — Franciszek Jastrzebowski

Команда Karol Stojek в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 3 матча. Команды провели между собой 5 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 12 ноября 2025 на поле команды Franciszek Jastrzebowski, в том матче победу одержали хозяева.