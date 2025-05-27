Фрибет 15000₽
27.05.2025

Смотреть онлайн Karol Stojek - Franciszek Jastrzebowski 27.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЧехияТТ Cup: Karol StojekFranciszek Jastrzebowski . Начало встречи 27 мая 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени .

МСК
ТТ Cup
Karol Stojek
Завершен
3 : 1
27 мая 2025
Franciszek Jastrzebowski
Смотреть онлайн
Превью матча Karol Stojek — Franciszek Jastrzebowski

Команда Karol Stojek в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 3 матча. Команды провели между собой 5 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 12 ноября 2025 на поле команды Franciszek Jastrzebowski, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Karol Stojek
Karol Stojek
Franciszek Jastrzebowski
Karol Stojek
1 победа
4 побед
20%
80%
12.11.2025
Franciszek Jastrzebowski
Franciszek Jastrzebowski
3:0
Karol Stojek
Karol Stojek
Обзор
23.10.2025
Karol Stojek
Karol Stojek
1:3
Franciszek Jastrzebowski
Franciszek Jastrzebowski
Обзор
11.08.2025
Franciszek Jastrzebowski
Franciszek Jastrzebowski
0:3
Karol Stojek
Karol Stojek
Обзор
04.06.2025
Franciszek Jastrzebowski
Franciszek Jastrzebowski
3:2
Karol Stojek
Karol Stojek
Обзор
03.06.2025
Karol Stojek
Karol Stojek
1:3
Franciszek Jastrzebowski
Franciszek Jastrzebowski
Обзор
Комментарии к матчу
