Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия — ТТ Cup : Karol Guzy — Karol Stojek . Начало встречи 27 мая 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .

Превью матча Karol Guzy — Karol Stojek

Команда Karol Guzy в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 4 матча. Команда Karol Stojek, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 3 поражения. Команды провели между собой 4 матча. Последний раз соперники встречались между собой 23 октября 2025 на поле команды Karol Guzy, в том матче победу одержали хозяева.