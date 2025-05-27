Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия — ТТ Cup : Lukasz Latala — Franciszek Jastrzebowski . Начало встречи 27 мая 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .

Превью матча Lukasz Latala — Franciszek Jastrzebowski

Команда Lukasz Latala в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 2 матча. Команды провели между собой 6 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 04 июня 2025 на поле команды Lukasz Latala, в том матче победу одержали хозяева.