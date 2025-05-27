Смотреть онлайн Mateusz Sikon - Marek Chybinski 27.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия — ТТ Cup: Mateusz Sikon — Marek Chybinski . Начало встречи 27 мая 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени .
Превью матча Mateusz Sikon — Marek Chybinski
Команда Mateusz Sikon в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 1 матч. Команда Marek Chybinski, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 11 августа 2025 на поле команды Mateusz Sikon, в том матче победу одержали гостьи.