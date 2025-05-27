Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия — ТТ Cup : Филип Чернота — Яромир Зламал . Начало встречи 27 мая 2025 запланировано на 01:35 по московскому времени .

Превью матча Филип Чернота — Яромир Зламал

Команда Филип Чернота в последних 10 матчах одержала 6 побед и проиграла 2 матча. Команда Яромир Зламал, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 5 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 03 июня 2025 на поле команды Яромир Зламал, в том матче победу одержали гостьи.