Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия — ТТ Cup : Томас Воржишек — Martin Stusek . Начало встречи 27 мая 2025 запланировано на 01:05 по московскому времени .

Превью матча Томас Воржишек — Martin Stusek

Команда Томас Воржишек в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 7 матчей. Команда Martin Stusek, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 5 поражений. Команды провели между собой 10 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 10 ноября 2025 на поле команды Martin Stusek, в том матче победу одержали хозяева.