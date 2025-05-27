Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия — ТТ Cup : Blazej Gola — Pawel Kos . Начало встречи 27 мая 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .

Превью матча Blazej Gola — Pawel Kos

Команда Blazej Gola в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 3 матча. Команда Pawel Kos, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 4 поражения. Команды провели между собой 7 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 13 ноября 2025 на поле команды Blazej Gola, в том матче победу одержали хозяева.