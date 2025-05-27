Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия — ТТ Cup : Якуб Мах — Martin Topol . Начало встречи 27 мая 2025 запланировано на 01:15 по московскому времени .

Превью матча Якуб Мах — Martin Topol

Команда Якуб Мах в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 3 матча. Команда Martin Topol, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 3 поражения. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 23 октября 2025 на поле команды Якуб Мах, в том матче победу одержали хозяева.