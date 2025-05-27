Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия — ТТ Cup : Simon Matousch — Станислав Янса . Начало встречи 27 мая 2025 запланировано на 00:45 по московскому времени .

Превью матча Simon Matousch — Станислав Янса

Команда Simon Matousch в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 2 матча. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 26 мая 2025 на поле команды Simon Matousch, в том матче победу одержали хозяева.