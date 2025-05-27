Смотреть онлайн Zbynek Zientek - Svatoslav Stempen 27.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия - Лига Про: Zbynek Zientek — Svatoslav Stempen . Начало встречи 27 мая 2025 запланировано на 00:37 по московскому времени .
Превью матча Zbynek Zientek — Svatoslav Stempen
Команда Zbynek Zientek в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 1 матч. Команда Svatoslav Stempen, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 26 мая 2025 на поле команды Svatoslav Stempen, в том матче победу одержали гостьи.