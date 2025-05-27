Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия — ТТ Cup : Fabian Sikora — Andrzej Krezel . Начало встречи 27 мая 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени .

Превью матча Fabian Sikora — Andrzej Krezel

Команда Fabian Sikora в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 5 матчей. Команда Andrzej Krezel, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 4 поражения. Команды провели между собой 7 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 11 ноября 2025 на поле команды Andrzej Krezel, в том матче победу одержали гостьи.