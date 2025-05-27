Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия : Гжегож Маруд — Mariusz Baron . Начало встречи 27 мая 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени .

Превью матча Гжегож Маруд — Mariusz Baron

Команда Гжегож Маруд в последних 10 матчах одержала 7 побед и проиграла 3 матча. Команда Mariusz Baron, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 3 поражения. Команды провели между собой 8 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 10 ноября 2025 на поле команды Гжегож Маруд, в том матче победу одержали гостьи.