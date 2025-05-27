Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия — ТТ Cup : Karol Guzy — Tomasz Witkowski . Начало встречи 27 мая 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .

Превью матча Karol Guzy — Tomasz Witkowski

Команда Karol Guzy в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 3 матча. Команды провели между собой 7 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 10 ноября 2025 на поле команды Karol Guzy, в том матче победу одержали гостьи.