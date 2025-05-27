Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия — ТТ Cup : Lukas Vich — Pavel Vyvial . Начало встречи 27 мая 2025 запланировано на 00:20 по московскому времени .

Превью матча Lukas Vich — Pavel Vyvial

Команда Lukas Vich в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 2 матча. Команда Pavel Vyvial, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 4 поражения. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 27 мая 2025 на поле команды Pavel Vyvial, в том матче победу одержали гостьи.