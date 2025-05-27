Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия — ТТ Cup : Збинек Вискочил — Dominik Lafek . Начало встречи 27 мая 2025 запланировано на 00:50 по московскому времени .

Превью матча Збинек Вискочил — Dominik Lafek

Команда Збинек Вискочил в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 2 матча. Команда Dominik Lafek, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 4 матча. Последний раз соперники встречались между собой 02 июня 2025 на поле команды Dominik Lafek, в том матче победу одержали хозяева.