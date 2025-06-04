04.06.2025
Смотреть онлайн Такуарембо - Серрито 04.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Уругвай — Чемпионат Уругвая - Лига 2: Такуарембо — Серрито, 1/8 финала . Начало встречи 04 июня 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Raul Goyenola.
МСК, 1/8 финала, Стадион: Estadio Raul Goyenola
Чемпионат Уругвая - Лига 2
Такуарембо
35'
90+6'
Завершен
2 : 0
04 июня 2025
Текстовая трансляция
6'
Такуарембо - Угловой
15'
Серрито - Угловой
17'
Такуарембо - Угловой
27'
Такуарембо - Угловой
35'
Такуарембо - 1-ый Гол
44'
Такуарембо - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
70'
Серрито - Угловой
90+6'
Такуарембо - 2-ой Гол
Матч закончился со счётом 2:0
Превью матча Такуарембо — Серрито
История последних встреч
Такуарембо
Серрито
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
24.08.2025
Серрито
1:1
Такуарембо
Статистика матча
Владение мячом
52%
48%
Атаки
100
107
Угловые
4
2
Удары мимо ворот
11
2
Удары в створ ворот
4
0
Комментарии к матчу