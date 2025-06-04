Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
04.06.2025

Смотреть онлайн Такуарембо - Серрито 04.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира УругвайЧемпионат Уругвая - Лига 2: ТакуарембоСеррито, 1/8 финала . Начало встречи 04 июня 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Raul Goyenola.

МСК, 1/8 финала, Стадион: Estadio Raul Goyenola
Чемпионат Уругвая - Лига 2
Такуарембо
35'
90+6'
Завершен
2 : 0
04 июня 2025
Серрито
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Такуарембо icon
35'
Счет после первого тайма 1:0
Такуарембо icon
90+6'
Матч закончился со счётом 2:0
Текстовая трансляция
6'
Угловой
Такуарембо - Угловой
15'
Угловой
Серрито - Угловой
17'
Угловой
Такуарембо - Угловой
27'
Угловой
Такуарембо - Угловой
35'
Такуарембо - 1-ый Гол
44'
Угловой
Такуарембо - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
70'
Угловой
Серрито - Угловой
90+6'
Такуарембо - 2-ой Гол
Матч закончился со счётом 2:0

Превью матча Такуарембо — Серрито

История последних встреч

Такуарембо
Такуарембо
Серрито
Такуарембо
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
24.08.2025
Серрито
Серрито
1:1
Такуарембо
Такуарембо
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Такуарембо Такуарембо
52%
Серрито Серрито
48%
Атаки
100
107
Угловые
4
2
Удары мимо ворот
11
2
Удары в створ ворот
4
0
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Барселона Барселона
Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид
2 Декабря
23:00
Фулхэм Фулхэм
Манчестер Сити Манчестер Сити
2 Декабря
22:30
Ювентус Ювентус
Удинезе Удинезе
2 Декабря
23:00
Локомотив Локомотив
СКА СКА
2 Декабря
19:00
Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд
Байер Леверкузен Байер Леверкузен
2 Декабря
23:00
Амур Амур
Динамо Минск Динамо Минск
2 Декабря
12:15
Адмирал Адмирал
ХК Сочи ХК Сочи
2 Декабря
12:30
Ньюкасл Ньюкасл
Тоттенхэм Тоттенхэм
2 Декабря
23:15
Динамо Санкт-Петербург Динамо Санкт-Петербург
Металлург Новокузнецк Металлург Новокузнецк
2 Декабря
19:00
Челны Челны
ХК Ростов ХК Ростов
2 Декабря
19:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA