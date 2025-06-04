04.06.2025
Смотреть онлайн Рампла - Ориенталь 04.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Уругвай — Чемпионат Уругвая - Лига 2: Рампла — Ориенталь, 4 тур . Начало встречи 04 июня 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Olimpico.
МСК, 4 тур, Стадион: Estadio Olimpico
Чемпионат Уругвая - Лига 2
Текстовая трансляция
2'
Рампла - Угловой
9'
Ориенталь - Угловой
16'
Ориенталь - Незабитый пенальти
45+1'
Ориенталь - Угловой
45+2'
Рампла - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
64'
Ориенталь - Угловой
77'
Ориенталь - 1-ый Гол
83'
Рампла - 2-ой Гол
87'
Ориенталь - Угловой
87'
Ориенталь - 3-ий Гол
90+2'
Рампла - Угловой
Матч закончился со счётом 1:2
Превью матча Рампла — Ориенталь
История последних встреч
Рампла
Ориенталь
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
24.08.2025
Ориенталь
0:1
Рампла
Статистика матча
Комментарии к матчу