Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия - Лига Про : Petr Macela — Йозеф Медек . Начало встречи 27 мая 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени .

Превью матча Petr Macela — Йозеф Медек

Команда Petr Macela в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 0 матчей. Команда Йозеф Медек, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 5 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 23 октября 2025 на поле команды Petr Macela, в том матче победу одержали гостьи.