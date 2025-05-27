Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия - Лига Про : Ян Зайчек — Эрик Марес . Начало встречи 27 мая 2025 запланировано на 00:06 по московскому времени .

Превью матча Ян Зайчек — Эрик Марес

Команда Ян Зайчек в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 3 матча. Команда Эрик Марес, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 3 поражения. Команды провели между собой 7 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 13 ноября 2025 на поле команды Эрик Марес, в том матче победу одержали хозяева.