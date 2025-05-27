Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия - Лига Про : Томас Дуса — Martin Sychra . Начало встречи 27 мая 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени .

Превью матча Томас Дуса — Martin Sychra

Команда Томас Дуса в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 1 матч. Команда Martin Sychra, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз и потерпела 4 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 26 мая 2025 на поле команды Томас Дуса, в том матче победу одержали гостьи.