Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия - Лига Про : Ондрей Чмерда — Жири Лоуда . Начало встречи 27 мая 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени .

Превью матча Ондрей Чмерда — Жири Лоуда

Команда Ондрей Чмерда в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 1 матч. Команда Жири Лоуда, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 5 поражений. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 02 июня 2025 на поле команды Ондрей Чмерда, в том матче победу одержали гостьи.