Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия : Филип Куджава — Karol Wisniewski . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 00:50 по московскому времени .

Превью матча Филип Куджава — Karol Wisniewski

Команда Филип Куджава в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 5 матчей. Команда Karol Wisniewski, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз и потерпела 3 поражения. Команды провели между собой 6 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 23 октября 2025 на поле команды Karol Wisniewski, в том матче победу одержали хозяева.