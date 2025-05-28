Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия : Karol Wisniewski — Кржиштоф Капик . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .

Превью матча Karol Wisniewski — Кржиштоф Капик

Команда Karol Wisniewski в последних 10 матчах одержала 7 побед и проиграла 3 матча. Команда Кржиштоф Капик, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 4 поражения. Команды провели между собой 10 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 04 ноября 2025 на поле команды Кржиштоф Капик, в том матче победу одержали хозяева.