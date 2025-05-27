Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия - Лига Про : Ян Видоурек — Милан Флесар . Начало встречи 27 мая 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .

Превью матча Ян Видоурек — Милан Флесар

Команда Ян Видоурек в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 1 матч. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 26 мая 2025 на поле команды Ян Видоурек, в том матче победу одержали хозяева.