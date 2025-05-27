Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Сетки : Масел Кмил — Josef Hanacek . Начало встречи 27 мая 2025 запланировано на 00:05 по московскому времени .

Превью матча Масел Кмил — Josef Hanacek

Команда Масел Кмил в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 3 матча. Команда Josef Hanacek, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 26 мая 2025 на поле команды Josef Hanacek, в том матче победу одержали хозяева.