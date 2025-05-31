31.05.2025
Смотреть онлайн Ориенталь - Атенас Сан Калос 31.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Уругвай — Чемпионат Уругвая - Лига 2: Ориенталь — Атенас Сан Калос, Четвертьфинал . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Parque Oriental.
МСК, Четвертьфинал, Стадион: Parque Oriental
Чемпионат Уругвая - Лига 2
Ориенталь
85'
Завершен
1 : 1
31 мая 2025
Атенас Сан Калос
27'
Текстовая трансляция
7'
Ориенталь - Угловой
11'
Ориенталь - Угловой
16'
Атенас Сан Калос - Угловой
27'
Атенас Сан Калос - 1-ый Гол
34'
Атенас Сан Калос - Незабитый пенальти
38'
Атенас Сан Калос - Угловой
45+3'
Атенас Сан Калос - Незабитый пенальти
Счет после первого тайма 0:1
85'
Ориенталь - 2-ой Гол
87'
Атенас Сан Калос - Угловой
87'
Атенас Сан Калос - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1
Превью матча Ориенталь — Атенас Сан Калос
История последних встреч
Ориенталь
Атенас Сан Калос
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
21.08.2025
Атенас Сан Калос
1:2
Ориенталь
Статистика матча
Владение мячом
49%
51%
Атаки
159
136
Угловые
2
4
Удары мимо ворот
2
3
Удары в створ ворот
1
5
