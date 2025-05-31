Фрибет 15000₽
31.05.2025

Смотреть онлайн Ориенталь - Атенас Сан Калос 31.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира УругвайЧемпионат Уругвая - Лига 2: ОриентальАтенас Сан Калос, Четвертьфинал . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Parque Oriental.

МСК, Четвертьфинал, Стадион: Parque Oriental
Чемпионат Уругвая - Лига 2
Ориенталь
85'
Завершен
1 : 1
31 мая 2025
Атенас Сан Калос
27'
Счет после первого тайма 0:1
Матч закончился со счётом 1:1
7'
Угловой
Ориенталь - Угловой
11'
Угловой
Ориенталь - Угловой
16'
Угловой
Атенас Сан Калос - Угловой
27'
Атенас Сан Калос - 1-ый Гол
34'
Атенас Сан Калос - Незабитый пенальти
38'
Угловой
Атенас Сан Калос - Угловой
45+3'
Атенас Сан Калос - Незабитый пенальти
85'
Ориенталь - 2-ой Гол
87'
Угловой
Атенас Сан Калос - Угловой
87'
Угловой
Атенас Сан Калос - Угловой
Превью матча Ориенталь — Атенас Сан Калос

История последних встреч

1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
21.08.2025
Атенас Сан Калос
Атенас Сан Калос
1:2
Ориенталь
Ориенталь
Статистика матча

Владение мячом
49%
51%
Атаки
159
136
Угловые
2
4
Удары мимо ворот
2
3
Удары в створ ворот
1
5
