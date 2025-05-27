27.05.2025
Смотреть онлайн Eau Claire Express - Thunder Bay Border Cats 27.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Northwoods League: Eau Claire Express — Thunder Bay Border Cats . Начало встречи 27 мая 2025 запланировано на 01:05 по московскому времени .
МСК
Northwoods League
Завершен
11 : 12
27 мая 2025
Превью матча Eau Claire Express — Thunder Bay Border Cats
История последних встреч
Eau Claire Express
Thunder Bay Border Cats
1 победа
0 побед
100%
0%
28.05.2025
Eau Claire Express
22:2
Thunder Bay Border Cats
Комментарии к матчу