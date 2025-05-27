27.05.2025
Смотреть онлайн Rockford Rivets - Traverse City Pit Spitters 27.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Northwoods League: Rockford Rivets — Traverse City Pit Spitters . Начало встречи 27 мая 2025 запланировано на 01:05 по московскому времени .
МСК
Northwoods League
Завершен
2 : 1
27 мая 2025
Превью матча Rockford Rivets — Traverse City Pit Spitters
История последних встреч
Rockford Rivets
Traverse City Pit Spitters
1 победа
0 побед
100%
0%
27.05.2025
Rockford Rivets
10:3
Traverse City Pit Spitters
Комментарии к матчу