Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Northwoods League: Royal Oak Leprechauns — Kalamazoo Growlers . Начало встречи 27 мая 2025 запланировано на 01:40 по московскому времени .
Northwoods League
Завершен
10 : 12
27 мая 2025
Превью матча Royal Oak Leprechauns — Kalamazoo Growlers
История последних встреч
Royal Oak Leprechauns
Kalamazoo Growlers
1 победа
0 побед
100%
0%
27.05.2025
Royal Oak Leprechauns
16:13
Kalamazoo Growlers
