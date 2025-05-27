27.05.2025
Смотреть онлайн Wisconsin Rapids Rafters - Green Bay Booyah 27.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Northwoods League: Wisconsin Rapids Rafters — Green Bay Booyah . Начало встречи 27 мая 2025 запланировано на 02:35 по московскому времени .
МСК
Northwoods League
Завершен
2 : 6
27 мая 2025
Превью матча Wisconsin Rapids Rafters — Green Bay Booyah
История последних встреч
Wisconsin Rapids Rafters
Green Bay Booyah
0 побед
1 победа
0%
100%
28.05.2025
Green Bay Booyah
13:1
Wisconsin Rapids Rafters
