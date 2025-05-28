28.05.2025
Смотреть онлайн Badlands Big Sticks - Willmar Stingers 28.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Northwoods League: Badlands Big Sticks — Willmar Stingers . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 02:35 по московскому времени .
МСК
Northwoods League
Завершен
8 : 3
28 мая 2025
Превью матча Badlands Big Sticks — Willmar Stingers
История последних встреч
Комментарии к матчу