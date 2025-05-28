Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Northwoods League : Green Bay Booyah — Wisconsin Rapids Rafters . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 02:35 по московскому времени .

Превью матча Green Bay Booyah — Wisconsin Rapids Rafters

Команда Green Bay Booyah в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 27 мая 2025 на поле команды Wisconsin Rapids Rafters, в том матче победу одержали гостьи.