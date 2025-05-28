Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Northwoods League : Waterloo Bucks — Duluth Huskies . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 02:35 по московскому времени .

Превью матча Waterloo Bucks — Duluth Huskies

Команда Waterloo Bucks в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 30 мая 2025 на поле команды Waterloo Bucks, в том матче победу одержали хозяева.