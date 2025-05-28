28.05.2025
Смотреть онлайн Minot Hot Tots - St. Cloud Rox 28.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Northwoods League: Minot Hot Tots — St. Cloud Rox . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 02:35 по московскому времени .
МСК
Northwoods League
Завершен
3 : 6
28 мая 2025
Превью матча Minot Hot Tots — St. Cloud Rox
История последних встреч
Minot Hot Tots
St. Cloud Rox
0 побед
1 победа
0%
100%
27.05.2025
Minot Hot Tots
0:9
St. Cloud Rox
